Vækstfond klar til at yde lån til turistprojekt

Vækstfonden er interesseret i udviklingsprojekt i Grønnedal.

Det sker i forbindelse med Forsvarets genetablering af aktiviteter i Grønnedal. Her melder Vækstfondens Grønlands team sig nu som långiver til første fase af et sideløbende turismeudviklingsprojekt med et lån i størrelsesordenen 5-10 millioner.

Det skriver Tegnestuen Nuuk A/S i en pressemeddelelse.

Samlet finansiering snart på plads

Udmeldingen baseres på et såkaldt feasibility studie som nærmere beskriver økonomien i projektet, og er blandt andet betinget af at der skaffes ansvarlig aktiekapital for i størrelsesorden af det samme beløb.

- Det er en meget positiv tilbagemelding vi har fået, siger Andreas Buhl, som er en af initiativtagerne, og vi er overbeviste om, at vi nok skal få resten af finansieringen på plads i løbet af de næste måneder.

Håb om samarbejde med kommuner

- Vi håber meget på at der både bliver opbakning fra et lokalt pengeinstitut og en udenlandsk investor med et solidt internationalt kundegrundlag i turisme branchen, således at projektet fra start får den bedst tænkelige økonomiske forankring, fremhæves det i en pressemeddelelse.

Herunder er der håb om aktiv deltagelse fra Kommuneqarfik Sermersooq, som sammen med Forsvaret fortsat ejer en del af bygningerne. Og gerne samarbejde med Kommune Kujalleq.

Grønnedal Arctic Resort forventer at tiltrække et sted mellem 2.000 - 4.000 nye turister til Sydgrønland, som gerne skulle lægge i omegnen af 25.000 overnatninger på stedet, når det er fuldt udbygget. Det vil resultere i en fordobling af det nuværende niveau for turisme i Sydgrønland.

- Den samlede pris for projektet bliver omkring 60 millioner, og det forventes at projektet vil skabe et sted mellem 30-40 direkte og indirekte nye arbejdspladser indenfor turisme i Sydgrønland, lyder det i en pressemeddelelse.