Væddemål på computerspil eksploderer

Computerspil på konkurrenceplan, også kaldet e-sport, boomer i disse år. Det samme gør nu også væddemål på computerspil, som har overhalet kendte og populære sportsgrene som badminton og cykling.

Det viser en analyse af tal fra Danske Spil udarbejdet af Dansk Erhverv.

Ifølge analysen er værdien af gambling på computerspil som Counter-Strike og League of Legends mere end femdoblet fra 2014 til 2016.

- Man kan vel bedst beskrive udviklingen som eksplosiv. Når man ser den slags vækstrater på kun få år, kan man ikke andet end at konkludere, at interessen er stærkt stigende, siger Niels Erik Folmann, administrerende direktør for Danske Licens Spil.

Danske Spil var tidligt med på bølgen og den første i Danmark, der lod de spillelystne satse penge på computerspilsturneringer. Nu er genren blandt de største for selskabet.

- Vi kunne se i 2012 og 2013, at det gik fra hobbypræget til store og professionelle turneringer. Og så tænkte vi, at der også måtte være spil i dette for os.

- Der er stadig langt op til sportsgrene som fodbold og tennis. Men det nærmer sig amerikansk fodbold på en femte-sjetteplads. Det er faktisk ganske pænt, siger Niels Erik Folmann.

Han venter, at e-sport i 2025 vil være i top-tre eller top-fire over de største aktiviteter for Danske Spil.

Danmark skal nyde godt af, at e-sport er ved at blive voksen, mener Dansk Erhverv, der følger udviklingen tæt.

- Fra at være en teenagehobby er det blevet en stor forretning, siger Janus Sandsgaard, fagchef for it og digitalisering ved Dansk Erhverv.

Selv om danske Astralis er verdens bedste hold inden for spillet Counter-Strike: GO, så ligger de store turneringer alle uden for Danmark.

Det skal der laves om på, så Danmark får del i det hastigt voksende marked. Allerede nu besøges e-sport-turneringer af titusinder og ses på nettet af millioner.

Det forventes kun at blive større. Det globale konsulenthus Deloitte estimerede i 2016, at e-sports omsætning ville vokse med 25 procent til 3,6 milliarder kroner om året.

- Der er mange penge i turist- og konferenceindustrien. Som når Lady Gaga spiller i Royal Arena, eller der afholdes lægekonferencer i Bella Center skal man jo have noget at spise, et sted og sove og souvenir med hjem til familien, siger Janus Sandsgaard.

- Det vigtige er, at det jo langt fra er for sent. Men jo større e-sport bliver, jo større bliver konkurrencen for at tiltrække de her events. Så Danmark skal i gang nu, og vi skal rykke, mens banen er helt åben.

/ritzau/