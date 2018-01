Uvist om værtshus får en undskyldning

Han er stærkt kritisk over for den rapport, som en tilsynsenhed fra departementet har lavet om forholdene på værtshusene og de butikker, som må sælge alkohol i Tasiilaq-området.

Kyndighed drages i tvivl

Mike Nicolaisen drager tvivl om tilsynets udsendtes kyndighed og kompetence i vurderingen af, hvor gammel en person er bare ved at kikke på dem.

- For alt i rapporten er draget uden bevisførelse af beværtningens gæster, men baseret på et skøn. Vi kunne godt tænke os at vide tilsynsmyndighedens ekspertise i at vurdere personers alder bare ved at kikke på dem. At der skulle sidde 12- til 15-årige og endda ”om mindst 15 personer” er direkte usand og en påstand uden bevisførelse, fastslår værtshusejeren over for Sermitsiaq.AG.

- I sin usammenhængende sammenfatning og useriøse skøn og antagelser har vi bedt myndigheden om en undskyldning på baggrund af deres nævnte metoder, som får fremtidige skadelige virkninger og konsekvenser for virksomheden, oplyser Mike Nicolaisen.

Mange henvendelser

Departementschef Tine Pars oplyser til Sermitsiaq.AG, at det har modtaget flere henvendelser vedrørende tilsynet i Tasiilaq.

Hun afviser imidlertid på nuværende tidspunkt at forholde sig til Mike Nicolaisens kritik og krav om en undskyldning.

- Da Udvalget for Økonomi og Erhverv i Sermersooq ikke har truffet endelig afgørelse for bevillingshaverne, ønsker departementet ikke at udtale sig yderligere om tilsynsrapporten i Tasiilaq, oplyser Tine Pars til Sermitsiaq.AG.

