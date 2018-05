Uvist hvornår der kommer en ny fiskerilov

redaktionen Mandag, 21. maj 2018 - 16:11

Politikerne i den nye koalition vil arbejde for, at vilkårene i fiskeriet skal ændres, og at der skal skabes flere arbejdspladser i erhvervet, skriver Sermitsiaq.

Forslag til fiskerilov blev første behandlet i efterårssamlingen 2017, men i og med at der blev udskrevet valg, bortfaldt forslaget.

Hvornår der kommer et forslag til en ny fiskerilov, vil den nye naalakkersuisoq for fiskeri, Erik Jensen (S), dog ikke sætte en dato for.

– Det er svært at gætte på, hvornår vi kan komme med et forslag til en fiskerilov, for det er også vigtigt for os, at vi gør arbejdet godt, og at det sker på et højt niveau. Det kan tage lang tid at mødes med parterne, og høringssvarene kan også tage tid, så det er svært, at sætte en dato for, hvornår vi kan forvente et færdigt forslag til en fiskerilov, siger Erik Jensen til Sermitsiaq.

