Uundgåeligt at Kina udvikler sig til stormagt i Arktis

I sidste måned offentliggjorde Kina sin strategi for Arktis i et såkaldt White Paper. Og selvom det ikke indeholder de store overraskelser og er holdt i runde vendinger, så markerer det alligvel et skifte i Kinas politik i Arktis, hvor landet nu også i denne region gør krav på en rolle som stormagt.

- Tidligere har Kina valgt en mere ydmyg og underspillet rolle i sine offentlige udmeldinger om Arktis. Nu står de ved, at de har ambitioner som stormagt, siger Camilla T.N. Sørensen fra Forsvarsakademiet til Sermitsiaq.AG

Professor Anne-Mary Brady fra Canterbury University i New Zealand er enig i den vurdering.

- White Paperet markerer en mere selvsikker tilgang til samarbejdet med de arktiske stater, hvor Kina fastslår, at landet har legitime interesser i Arktis som en ‘nær Arktisk stat’, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Vedkender sig rollen som stormagt

Kina har igennem en årrække plejet sine kontakter til de arktiske stater. Og det har også været tilfældet forude for, at denne strategi blev meldt ud. Det er således langt fra noget tilfælde, at der tales meget om en fredeligt Arktis og samarbejde om klima og miljø i dokumentet.

- Gennem diplomatiske kanaler har Kina sikret sig, at hovedparten af målene nævnt i dokumentet er spiselige for de arktiske stater, siger Anne-Mary Brady

Camilla T.N. Sørensen skriver i en analyse, at Kina nu mere åbent tager ansvar som stormagt, når det gælder løsningen af internationale konflikter og globale udfordringer. Til gengæld forventer landet så også indflydelse og respekt. Uviklingen har været på vej i nogle år, hvor præsident Xi Jinping i 2014 første gang omtalte Kina som 'polar stormagt'.

- Med dette store lands øgede økonomiske styrke, er det uundgåeligt at det også vil hævde det det ser som sine interesser som stormagt, skriver hun.

Kan høste gevinsterne

Og her fastslår Kina altså nu åbent, at det anser Arktis som sin legitime interessesfære. Det er også på den baggrund, at Camilla T.N. Sørensen nu anbefaler, at den danske regering og Naalakkersuisut bør arbejde væsentligt tættere sammen. Det er nemlig den eneste måde, at man kan høste gevinsterne af kineserne vilje til at investere i Arktis, samtid med, at er opmærksom på de risici for afhængighed, der følger med.

- Hverken Danmark eller Grønland kan håndtere den stigende kinesiske rolle og tilstedeværelse i Arktis alene, fastslår hun.

