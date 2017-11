Usikkerhed om lufthavnsplacering i syd

Det fremgår af et svar fra naalakkersuisog for infrastruktur, Erik Jensen, til kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq. I sidste uge sendte kommunalbestyrelsen et vredt, åbent brev, hvor de gav udtryk for, at den nye tidsplan var utilfredsstillende. I den nye tidsplan skulle anlægsarbejdet først gå i gang i 2019 og ikke i sensommeren 2018, som det vil ske i Nuuk.

Nye undersøgelser

Erik Jensen oplyser over for Kommune Kujalleq, at Kalaallit Airports har behov for yderligere et år til gennemførelse ”af yderligere placerings-, vind- og turbulensstudier”.

- Disse er af bydende nødvendighed for, at lufthavnen i fremtiden kan betjenes optimalt. Bygges der på baggrund af den nuværende tilgængelige information, vil der forventet ikke kunne flyves omkring 70 til 80 dage om året. Dette bør og skal undersøges til bunds, således at Kalaallit Airports A/S får mulighed for at optimere og gennemføre det bedst mulige projekt i Qaqortoq, forklarer Erik Jensen i sit svar.

Videre står der i svaret, som er med til at skabe usikkerhed om den nuværende placering.

Marginaler

- Forholdende om regulariteten skal på plads, før der investeres mange millioner kroner i en landingsbane, som kun er marginalt bedre end Narsarsuaq. Ligeledes kan så lav en regularitet være et alvorligt problem, når der skal tiltrækkes nye operatører til lufthavnen, hvorfor det vil være i erhvervslivets bedste interesse, at Kalaallit Airports A/S får lov at optimere lufthavnen. Det må vi som ansvarsbeviste politikere acceptere, er det bedste for projektet og kommunen for at opnå den mest sikre og bedste regularitet på ruten, skriver Erik Jensen.

Naalakkersuisoq for infrastruktur oplyser i øvrigt, at Selvstyret har haft udfordringer med udbud af anlægsopgaver i Kommune Kujalleq i år.

Overophedning

- Det er nærliggende at konkludere, at årsagen hertil delvist er en vis overophedning i entreprenørbranchen, som erfaringsmssigt kan være tilknyttet med mangel på arbejdskraft i branchen, skriver Erik Jensen, der henviser til, at beslutningen om den nye tidsplan er taget af flere udvalg og Naalakkersuisut.