Usikkerhed om beskæftigelsesfradrag

Walter Turnowsky Mandag, 28. maj 2018 - 09:45

Der skal indføres et beskæftigelsesfradrag fra 2019. Det har de fire koalitionspartier skrevet under på i deres koalitionsaftale.

Men allerede nu bliver der trukket i land - pengene skal nemlig findes først. Det fremgår af et svarnotat fra naalakkersuisoq for finanser, Pele Broberg (PN) til en betænkning fra finans- og skatteudvalget.

Tanken med et beskæftigelsesfradrag er, at det bedre skal kunne betale sig at arbejde for de lavere indtægtsgrupper. Men det er ikke helt billigt, fremgår det af notatet.

- Såfremt lønmodtagere i lav- og mellemindkomsterne skal opleve en reel økonomisk gevinst af et beskæftigelsesfradrag, som svarer til en skattelettelse på ca. 12.000 kr. årligt eller 1.000 kr. pr. måned, viser tidligere beregninger en nedgang i skatteprovenuet på ca. 300 mio. kr. årligt for Landskassen og kommunerne under et, når beskæftigelsesfradraget er fuldt indfaset, og når der ikke tages hensyn til afledte effekter og det forudsættes, at der ikke sker en delvis finansiering inden for skattesystemet, står der i notatet.

Det fremgår også af notatet, at beskæftigelsesfradraget kun vil blive indført, hvis det økonomiske råderum tillader det. Og netop det råderum bliver markant mindre, hvis lufthavnspakken gennemføres, sådan som den er foreslået.

- Hvorvidt der kan findes et økonomisk råderum i den anførte eller en anden størrelsesorden til at indføre et beskæftigelsesfradrag eller et beskæftigelsestilskud afhænger dermed også af de prioriteringer, som Inatsisartut og Naalakkersuisut vil lægge vægt på i det hele taget såvel som i de kommende finanslove, hedder det i notatet.

Der står også, at Naalakkersuisut arbejder på at finde finansieringen af fradraget.

- Det vil fremgå af Naalakkersuisuts forslag til finanslov for 2019, eller af ændringsforslag til dette, i hvilket omfang der i kommende finansår er fundet midler til et beskæftigelsesfradrag som ovenfor anført eller hvorledes et sådant i givet fald skal finansieres.

Beskæftigelsesfradraget var kommet på dagsordenen, da Inatsisartut drøftede fradragssatserne for næste år.