USAs statsapparat lukket ned

Donald Trump giver Demokraterne skylden for, at dele af det amerikanske statsapparat er lukket ned oven på et mislykket forsøg på at indgå en aftale om at forlænge det offentlige budget midlertidigt.

På Twitter skriver den amerikanske præsident:

- Demokraterne er langt mere bekymrede for illegale indvandrere, end de er for vores storslåede militær eller sikkerheden ved vores farlige sydlige grænse.

- De kunne nemt have indgået en aftale, men besluttede at lege "nedluknings-politik" i stedet. Vi har brug for flere republikanere i '18 for at komme igennem det her rod!

De illegale indvandrere, som Trump henviser til, er 800.000 unge såkaldte "drømmere".

De kom illegalt til USA som mindreårige. Men de risikerer udvisning, efter at den amerikanske regering ophævede et Obama-program, der lod dem blive i landet og studere eller arbejde i en periode.

Demokraterne har krævet en aftale om "drømmerne", hvis de skal forlænge finansloven midlertidigt. Og selv om Republikanerne har flertal i Senatet, var partiet afhængig af mindst ni demokratiske stemmer.

Store lovændringer kræver nemlig altid et flertal på 60 af i alt 100 senatorer.

Det lykkedes altså ikke at skaffe inden deadline fredag.

Den manglende forlængelse betyder, at store dele af den offentlige sektor i USA er lukket ned. Uden et budget må den nemlig ikke foretage sig noget - selv om der dog er undtagelser.