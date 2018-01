USA's nye ambassadør vil besøge Grønland

Naalakkersuisoq for selvstændighed, udenrigsanliggender og landbrug, Suka K. Frederiksen (S) var i Danmark sidste uge, hvor hun holdt møde med en række personer under opholdet.

Suka K. Frederiksen holdt blandt andet møde med den nytiltrådte amerikanske ambassadør i Danmark, Carla Sands.

Klar til at tage til Grønland

Den amerikanske ambassadør tiltrådte sin stilling for én måned siden, og ambassadøren så frem til at repræsentere USA ikke alene i Danmark, men også i Grønland og Færøerne, skriver selvstyret i en pressemeddelelse.

- Grønland og USA har et tæt samarbejde om arktiske anliggender, herunder Arktisk Råd, og forskning, foruden den militære tilstedeværelse. Ambassadøren Carla Sands tilstræber et besøg i Grønland inden for det første halvår af 2018, oplyser selvstyret.

Kinesisk festival i Grønland

Udover møde med den amerikanske ambassadør holdt Suka K. Frederiksen møde med den kinesiske ambassadør i Danmark, Deng Ying og den canadiske ambassadør, Emi Furuya.

Den kinesiske ambassadør udtrykte sin store interesse for Grønland, og værdsatte samarbejdet, som har udviklet sig mellem Grønland og Kina.

- Fra både kinesisk og grønlandsk side har man været yderst tilfreds med det officielle grønlandske besøg i efteråret. Man ser meget frem til at udvikle samarbejdet og vil blandt andre gennemføre en kinesisk kultur-, og filmfestival i Grønland i løbet af 2018, lyder det i pressemeddelelsen fra selvstyret.

Canadas ambassadør Emi Furuya, takkede for et succesfuldt besøg i Grønland for hendes delegation i september. Man er fra canadisk side positivt indstillet på et bredt samarbejde i arktisk sammenhæng, men ligeledes et bilateralt samarbejde om blandt andet grænsedragninger.