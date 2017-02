USA's militær godkender omstridt olieledning i indianerområde

Det amerikanske militær har givet grønt lys for den omdiskuterede olierørledning, der skal føres igennem et naturområde i North Dakota. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Med rørledningen kan amerikanerne hurtigere transportere olie til Den Mexicanske Golf, hvor mange af USA's olieraffinaderier har hjemme.

- Det er rart at se, at den nye administration følger op på de løfter, der er blevet givet til gavn for amerikanske forbrugere og arbejdere, siger John Stoody, der er talsmand for Association of Oil Pipe Lines, ifølge Reuters.

Olierørledningen bliver 1885 kilometer lang. Den kommer til at koste 3,8 milliarder dollar. Det svarer til mere end 26 milliarder kroner. Hvis alt går efter planen, kan den tages i brug allerede i juni.

Projektet har stået meget højt på præsident Donald Trumps dagsorden. Kort efter sin tiltræden i Det Hvide Hus underskrev han to dekreter, der gjorde projektet muligt.

Men der har været store protester fra flere miljøorganisationer, ligesom de indfødte har protesteret mod projektet.

De indfødte indianere i Standing Rock, Sioux-stammen, der bliver berørt af, at olierørledningen vil gå igennem deres område, har tænkt sig at appellere beslutningen, skriver de i en udtalelse tirsdag.

- Hvis rørledningen bliver gennemført, vil vi forsøge at få lukket den ned, skriver de.

De frygter blandt andet, at deres drikkevand vil blive forurenet, når olierørledningen kommer. Stammen mener, at det er mangelfulde miljøberegninger, der ligger til grund for godkendelsen.

Beslutningen om gennemførelsen af olierørledningen har fået bystyret i Seattle til at droppe deres bank, Wells Fargo, da den amerikanske storbank låner penge ud til byggeriet af rørledningen.

Tirsdag bestemte byrådet, at når Wells Fargos kontrakt med Seattle udløber i 2018, så bliver den ikke fornyet, og i minimum tre år vil der ikke blive lavet nye aftaler med banken, skriver nyhedsbureauet NTB.

Byggeriet af olierørledningen blev i september 2016 stoppet af USA's daværende præsident, Barack Obama, da man ikke var sikker på de miljømæssige konsekvenser af olieledningen.

Miljøorganisationerne Greenpeace og Sierra Club har begge anklaget den siddende præsident, Donald Trump, for at gå olieselskabernes ærinde og sætte deres profit over miljøet og indianernes rettigheder.

/ritzau/