USA står op til lammet statsapparat efter udskudt afstemning

Hundredtusinder af offentligt ansatte amerikanere bliver mandag hjemme fra arbejde uden at få løn.

Det gør de, efter at det ikke er lykkedes politikerne i Washington at nå frem til en aftale om at genåbne regeringen og finansiere statsapparatet.

- Det er utroligt stressende, siger Jessica Klement, som er næstformand i fagforeningen for Nationalt Aktive og Pensionerede Føderalt Ansatte.

- Alle personer med nøgleposter skal møde på arbejde, uden at vide om de får løn for det. Andre skal blive hjemme på ubestemt tid uden at kende de økonomiske følger for dem selv, tilføjer hun.

Senatet stemte ved midnat mellem fredag og lørdag amerikansk tid nej til et forslag om finansiering af det statslige budget. Det betød, at statsapparatet lukkede ned.

Mange af de nedlukninger, som er blevet foretaget, har indtil videre ikke haft så stor betydning for befolkningen. En stor del af den føderale arbejdsstyrke har nemlig typisk fri i weekenderne.

Men det er en stor del af det føderale USA, som lukker. Det gælder ministerier og nationalparker, mens nødvendige funktioner som flyledere og det føderale forbundspoliti, FBI, fortsat skal fungere.

Ligeledes bliver post fortsat delt ud. Skoler, politi og sygehuse bliver heller ikke berørt.

Det samme skete senest i 2013, og her måtte cirka 800.000 offentligt ansatte gå på tvunget orlov i over to uger uden løn.

Det amerikanske senat vil mandag klokken 12.00 (klokken 18.00 dansk tid) gennemføre en afstemning om at genåbne regeringen og finansiere statsapparatet i tre uger frem.

Det er dog stadig er uklart, hvorvidt det er muligt at få tilstrækkeligt med opbakning til, at lovforslaget kan komme igennem, oplyser CNN.

Afstemningen vil finde sted flere timer efter arbejdsdagen for hundredtusinder af offentligt ansatte skulle have været begyndt og tre dage efter nedlukningen af statsapparatet.