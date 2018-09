USA vil holde Rusland på afstand

Walter Turnowsky Torsdag, 27. september 2018 - 11:19

Den stigende russiske ubåds-aktivitet bekymrer USA - og det er baggrunden for planerne om at investere i de grønlandske lufthavne.

Det skriver AG.

For USA er ganske vist opsat på at holde Kina ude af det store lufthavnsprojekt. Men det er først og fremmest for at for­ vare sig mod truende russiske op­rustning i Arktis og Nordatlanten, at amerikanerne nu melder sig på banen som mulige investorer i lufthavnene.

USA ønsker at overvåge russiske u­både, som i stigende grad opere­rer syd for Grønland. Derfor støt­ ter amerikanerne en lufthavn i Qaqortoq, så de kan lande med deres militærfly i Sydgrønland. USA er også interesseret i at lande kampfly i Kangerlussuaq og Ilulis­sat, erfarer AG fra centrale kilder.

