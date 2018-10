USA vil holde Kina væk fra nye lufthavne

Redaktionen Mandag, 15. oktober 2018 - 08:31

Den kinesiske interesse for at bygge lufthavne og landingsbaner i Grønland splitter regeringerne i Washington, D.C., og København. Det skriver Politiken lørdag.

Mens USA ønsker at holde døren helt lukket for kineserne, ser den danske regering ikke de store problemer i at give en kinesisk storentreprenør mulighed for stå for selve byggeriet af lufthavnen.

Ifølge den amerikanske juniorforsvarsminister, Katie Wheelbarger, ser Pentagon med stor bekymring på den kinesiske interesse for at bygge lufthavne i Nuuk og Ilulissat.

- Den måde, kineserne bruger økonomiske investeringer som en åbning for militær tilstedeværelse, er vi meget opmærksomme på. Det er bekymrende, og det er baggrunden for, at Kina har førsteprioritet i den amerikanske forsvarspolitiske strategi. Deres kommercielle og økonomiske strategi hænger nøje sammen med deres sikkerheds- og forsvarspolitiske strategi. Vi skal fortsat have et produktivt samarbejde med Kina, men deres sikkerhedspolitik og især den kinesiske ekspansion tager vi alvorligt, siger Katie Wheelbarger til Politiken.

Så USA's anbefaling til Danmark og Grønland er at holde kineserne væk fra lufthavnsbyggerierne?

- Ja, svarer Wheelbarger.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) slår fast, at der er forskel på den danske og den amerikanske tilgang:

- Vores opfattelse er lidt mere nuanceret. Hvis det handler om, at de får kontrakten på at bygge landingsbanerne, har vi ikke de store kvababbelser. Det er mere, hvis det handler om driften af det. Eller hvis vi kan se, at Grønland ikke ville kunne leve op til de økonomiske vilkår, der måtte være, siger han til Politiken.