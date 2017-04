Uroen fortsætter

Oppositionspartierne i Inatsisartut vurderer at denne uges regeringsrokaden er et tegn på splittelse i landets største parti, Siumut.

- Det er en meget rodet ledelse, der føres, og alting er blevet hastet igennem. Vi aner ikke, hvor vi er på vej hen, og hvad der kommer til at ske i morgen, siger formand for Demokraterne, Randi V. Evaldsen og tilføjer:

- På den ene side taler vi om udenlandske investorer, mens vi på den anden side får skiftet en naalakkersuisoq for infrastruktur ud for fjerde gang. Det ligner ikke en ansvarlig ledelse for mit vedkommende.

- Det er slet ikke passende for så stort et parti med så stor en indflydelse på samfundet at vise sig på den måde. Det er nødvendigt, at have medlemmer af Naalakkersuisut, der er deres ansvar bevidst, når man har så stort et ansvar, siger hun.

Det andet oppositionsparti, Atassut, er heller ikke tilfreds med Kim Kielsens seneste træk på sit skakbræt

- Det er slet ikke betryggende for vælgerne at være vidne til de træk, som formanden for Siumut og Naalakkersuisut har valgt at foretage sig. Det var også chokerende at få meddelelsen om Vittus Qujaukitsoqs afgang i morges, siger Atassuts ene mandat i Inatsis­artut, Mala Høy Kúko.

