Uro ved Atassuts landsmøde

Det er altså ikke godt, det her. Nu kom­mer vi til at fremstå som et parti, der ikke har styr på noget som helst, siger en mand i 50­erne og skuler til undertegnede.

Det er søndag den 19. februar 2017 og stedet er Ukaliusaq Skolens gymnastiksal i Nuuk, hvor Atassut holder landsmøde.

Klokken er lidt i 11. Den populære politiker og tidligere medlem af Inatsisartut, Steen Lynge fra Nuuk, har for lidt siden i kraftige vendinger kæmpet for at få et ord indført under mødet, mens ordstyreren Mette Sofie Jørgensen fastholdt sin mening om, at det kun er de stemmeberettigede, der har ret­ten til at få ordet, og Steen Lynge er ikke en af dem. Nogle af mødedeltagerne er stået op og er ved tage deres overtøj på for at gå i protest, da ordstyreren beslutter sig for, at de omkring 30 deltagere holder en pause, så bestyrelsen kan holde et hurtigt møde for at drøfte situationen.

Steen Lynge tager sin jakke på og går sin vej. Han nåede dog kort forinden at forklare undertegnede, at han ikke agtede at stille op til formandsposten, selvom flere af hans partifæller gerne så ham gøre det.

- Nej, det har jeg ingen planer om. Jeg skal nok vende tilbage til mødet lige om lidt, jeg skal lige hente noget, siger han på vej ud ad døren.

Men han vendte aldrig tilbage til landsmødet og udeblev resten af dagen.

