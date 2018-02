Uro om Polar Silkevej

Sidste måned meldte Kina for første gang ud med en officiel strategi for Arktis. Og selvom dokumentet generelt er holdt i runde vendinger, så har især en passage vakt bekymring i USA, nemlig planerne om at etablere en såkaldt Polar Silkevej.

Det blev klart ved et arrangement på Wilson Centeret i Washington, hvor flere tidligere højtstående embedsmænd fra den amerikanske udenrigstjeneste talte.

LÆS OGSÅ: Kina opfordrer til fredeligt Arktis

- Som en edderkop

Ved den Polare Silkevej forstår Kina skibsruterne nord om Rusland og ned igennem både Nordøstpassagen og Nordvestpassagen. Ruterne er attraktive for Kina for at undgå den lange og til dels usikre vej syd om Asien og igennem Suez-kanalen.

Men fra amerikansk side er man ikke begejstret for, at Kina sætter sig i spidsen for en udbygning af den trafik.

- Jeg tror ikke, at det er sandsynligt, at de Arktiske stater ville tage imod Kinas invitation til at etablere eller benytte begrebet ‘Polar Silkevej’, selvom de vil byde Kinas engagement velkomment, hvis det sker på passende vis, sagde den tidligere ambassadør for Oceanien, David Bolton, hvis kommentarer hørte til de mere afdæmpede.

‘Den Polare Silkevej’ er del af et større fremstød kaldet ‘Road and Belt initiative’, hvor Kina vil investere massivt i bedre forbindelser til Europa, men også Mellemøsten og Afrika. Det gælder både handelsruter og kommunikationslinjer.

- Jeg ser Kinas nye arktiske strategi ligesom en edderkop, der udvider sit net. Det gælder især henvisningen til, at strategien skal udfoldes under Belt and Road initiativet, sagde Sherri Goodman, der er tidligere højtstående embedsmand i forsvarsministeriet.

Polar Silkevej er ikke ny

Den store opstandelse i Washington undrer dog en af de førende internationale eksperter, når det gælder Kina og Arktis. Der er nemlig ikke meget nyt dette, siger professor Anne-Marie Brady fra Canterbury universitet i New Zealand.

- Der er intet nyt i ideen om den Polare Silkevej. Den blev første gang nævnt tilbage i 2014, siger hun til Sermitsiaq.AG

Anne-Mary Brady mener, at reaktionen fra Washington kan skyldes, at man fra amerikansk side ikke har haft nok fokus på Arktis. Selv har hun den fordel, at hun taler mandarin og således kan følge med i de interne kinesiske debatter.

- Det ser ud til at USA ikke har kigget nøje nok på, hvad der foregår i Kina med hensyn til Arktis, siger Anne-Mary Brady.

LÆS OGSÅ: Blogger: Det interessante er det, Kina ikke fortæller

Men det kan der meget vel blive lavet om på. I hvert tilfælde, hvis den amerikanske administration lytter til meldingerne fra konferencen på Wilson Centeret. For selvom Kina i sin strategi understreger, at det vil samarbejde med alle stater om Arktis, så skal det som nævnt ske under Road and Belt initiativet. Og det læser man i Washington, som ‘under kinesiske ledelse’.

- At Kina vil lede under ‘Belt and Road’, skal vi modsætte os, afvise, imødegå, sagde Robert Daly, der er direktør i Kissinger Instituttet.

For særligt interesserede:

Kinas strategi for Arktis kan læse her.

Konferencen på Wilson centeret kan høres her.

Foesvarsakademiet har udarvejdet en vurdering af de kinesiske stratgi, som kan læses her.