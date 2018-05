Uranmodstandere kræver folkeafstemmning

Walter Turnowsky Onsdag, 16. maj 2018 - 06:14

I den kommende valgperiode skal Naalakkersuisut efter alt at dømme behandle GME’s ansøgningen om udvinding af uran og sjældne jordarter på Kuannersuit.

I koalitionsaftalen bliver det fastslået, at Naalakkersuisit grundlæggende er positiv overfor udvindingen af uran som bi-produkt. Og det bekymrer de demonstranter, der i går drog foran Inatsisartut-bygningen.

- De partier som nu vil etablere sig som en ny koalition har i deres koalitionsaftale ikke på nogen steder nævnt noget om at inddrage befolkningen, hvilket de kappedes om at råbe højest om under deres nyligt overståede valgkamp, hvilket vi ikke kan betragte anderledes end at de har vendt ryggen til befolkningen og vælgerne, dette betragter vi meget bekymrende og vil påtale på det kraftigste, lød det i talen af initiativtager Erik Jensen.

Folkeafstemning

Inden GME kan søge om en udvindingstilladelse, så skal de udarbejde en vurdering af de social virkninger (VSB) samt en miljøvurdering (VVM). Sidstnævnte har hidtil trukket ud, da den første udgave ikke var fyldig nok. Når ansøgningen er afleveret, så skal hele materialet sendes i offentlig høring.

Men det er ikke godt nok, mener uran-modstanderne.

- Fra foreningen (til miljøbeskyttelse, red.) og Uran – Nej Tak- bevægelsen skal vi på det kraftigste kræve at der foretages en vejledende folkeafstemning vedørende spørgsmålet om uran skal udnyttes, lød det i talen.

Anklager om løftebrud

Og demonstranterne beskylder Partii Naleraq og Atassut for at begå løftebrud. I forrige valgperiode bakkede begge partiet nemlig op om et forslag om, at der skal gennemføres en vejledende folkeafstemning.

- Vi må på det kraftigste påtale, at Partii Naleraq og Atassut er vendt på en tallerken, hvor de nu åbenbart er gået i medvind i deres bestræbelser om at komme i koalitionen med ryggen til befolkningen.