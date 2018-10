Uranholdige mineraler tættere på udvinding

Noah Mølgaard Tirsdag, 02. oktober 2018 - 13:12

Nu må undersøgelser på råstof udvinding i Sydgrønland have en ende og udvikles til egentlig udvinding.

Det er det signal det nye Naalakkersuisut bestående af Siumut, Atassut og Nunatta Qitornai med støtte fra Demokraterne sender efter indgåelse af ny koalitionsaftale. To konkrete råstofprojekter har flere år ventet på afgørelse i Killavaat Alannguat og Kuannersuit. Begge steder har store forekomster af sjældne jordarter.

- Jeg skal understrege at vi i Naalakkersuisut ikke har modtaget ansøgning om udvinding af sjældne jordarter i Sydgrønland. Men vi forventer at modtage en ansøgning om udvinding i løbet af otte uger, oplyser formanden for Nunatta Qitornai Vittus Qujaukitsoq, der er fungerende politisk ansvarlig på råstofområdet.

Der har været poltisk uenighed i mange år om hvor vidt, der kan udvindes uranholdige mineraler. Nultolerancen for udvinding af uranholdige mineraler blev ophævet i 2013. Men det har ikke sat gang i råstofudvinding i Sydgrønland, der er ramt af høj ledighed og fraflytning.

- Der har været foretaget undersøgelser i mange år. Tiden er inde til at træffe beslutning om næste skridt. Vi har en råstoflov, der skal overholdes. Der står blandt andet at der ikke kan gives tilladelse hvis der er sundhedsmæssige og miljømæssige negative konsekvenser og det skal vi selvfølgelig overholde, siger Vittus Qujaukitsoq.

Han oplyser dog ikke hvilket selskab, der forventes at aflevere ansøgning og udvinding af sjældne jordarter.