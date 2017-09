At indlandsisen smelter er der ikke meget ny. Men præcis, hvor hurtigt det går og især, hvordan det sker, det er man stadig i færd med at udforske.

Et vigtigt bidrag yder her forskingsprogrammer PROMICE (Program for Monitoring of the Greenlandic Ice Sheat), der ved et symposium fredag kiggede på de første ti års resultater.

Det er GEUS, Asiaq og DTU Space, der står for PROMICE.

Forstå for at kunne tilpasse

Flere oplægsholdere understregede, at det er vigtigt at forstå, hvad der foregår, hvis man vil tilpasse sig de klimaændringer, som vil fortsætte de kommende årtier på trods af begrænsninger af CO2-udslippet.

Professor Tad Pfeffer fra University og Colorado er en af dem, der understreger, hvor vigtigt det er at kunne forudsige, hvad der sker, ikke mindst for Grønland.

- Grønland er et unikt sted med mennesker og is, sagde han og fastslog at ordet ‘unikt’ her for en gangs skyld kunne bruges korrekt.

Muligheder og udfordringer

Intet andet sted på kloden sker der en større afsmeltning af isen, og i modsætning af Antarktisk bor der i Grønland mennesker, som direkte bliver påvirket af klimaændringerne.

Netop for det grønlandske samfund betyder klimaændringerne både udfordringer og muligheder. Det understregede også Lida Lennert fra den grønlandske repræsentation i Danmark.

Hun pegede på fangernes jagt på havisen og permafrostens forsvinden under landingsbanerne, som to af de åbenlyse problemer. Derimod bringer det varmere klima også nye fiskearter, adgang til nye råstofforekomster og nye skibsruter.

Både positive og negative virkninger skal man imidlertid tilpasse sig.

- Det er afgørende at vide, hvordan udviklingen har været og hvad, der kommer til at ske i fremtiden sagde Lida Lennert ved symposiet.

Professor Tad Pfeffer understregede, at det er vigtigt at kende den fremtidige udvikling, hvis man vil udnytte de vandkraftressourcer, som der vil blive flere af i takt med at isen smelter.

Også den øgede skibstrafik på grund af de ny skibsruter er noget, som Grønland i sin fremtidige planlægning må tage højde for.

- Grønland vil i fremtiden ikke være lige så isoleret, som det er i dag, sagde han.