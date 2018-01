Unges sprogkundskaber halter

En ny undersøgelse, hvor et stort antal direktører, persona­ lechefer og HR­-afdelinger i Nuuk er kommet med deres input, har set på, hvordan unge gebærder sig på arbejdsmarkedet.

I analysen refe­reres en række konkrete udsagn fra de forskellige, interviewede nøglepersoner; typisk fra selska­ bernes personaleafdelinger eller chefgangene.

Og skudsmålene er bestemt ikke lige venlige over for den yngre ge­neration.

­ En af de største bekymringer, som virksomhederne har, er de ringe sprogkundskaber, den unge generation besidder. Mange virk­somheder oplever, at sprogfærdig­hederne er så dårlige, at de i flere tilfælde ikke kan bestride et job eller en læreplads uden ekstra op­ mærksomhed. Det er sprogkund­ skaber generelt, og det gælder både grønlandsk, dansk og en­gelsk, hvor de unge ikke besidder de færdigheder, som virksomhe­derne forventer, når de har afslut­tet skolen, fremgår det af analysen – med tilføjelsen:

­ Det er virksomhedernes over­ bevisning, at de ældre generatio­ners sprogkundskaber er bedre end de nuværende årgange.

Du kan læse mere om undersøgelsen i AG. Her bliver der også set på de unges arbejdsmoral og pligtfølelse: