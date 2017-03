Unge vil undervises på grønlandsk

30 elever fra folkeskolernes ældste klasser var inviteret til dialogmøde hos Naalakkersuisoq Suka K. Frederiksen for at diskutere selvstændighed.

På mødet forklarede de unge, at de vurderer, at det er det er undervisningen på dansk, der er årsagen til det høje frafald på ungdomsuddannelserne.

- Det grønlandske sprog bør være lige så prioriteret på GU-niveau og på andre uddannelsesinstitutioner som i folkeskolen. For når de unge kommer på GU eller tager en videregående uddannelse, begynder stort set al undervisning at foregå på dansk. Dette blev nævnt, som en mulig årsag til, at mange dropper ud fra GU eller andre uddannelser, fremgår det af Naalakkersuisuts referat fra dialogmødet.

Behov for oplysning

Eleverne udtrykte også bekymring for, at niveauet på uddannelserne vil blive forringet i processen fem mod selvstændighed.

- Uddannelse og den yngre generation er altid store emner, når der er borgermøder om selvstændighed. Det er derfor vigtigt at høre jeres tanker, bekymringer, glæder, skepsis eller hvad I nu har på hjertet i relation til selvstændighed, sagde naalakkersuisoq for selvstændighed, natur, miljø og landbrug, Suka K. Frederiksen, til de unge skoleelever i Nuuk, og hun lovede dem samtidig, at de fremover vil få mere oplysningsmateriale om selvstændighed.