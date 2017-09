Unge storrygende kvinder øger risikoen for brystkræft

Unge kvinder, som ryger meget, inden de får deres første barn, har en markant øget risiko for senere at udvikle brystkræft.

Og risikoen falder ikke, selv om kvinderne senere stopper med at ryge.

Det viser et stort, dansk studie, som forskere ved Københavns Universitet (KU) har gennemført ved at følge mere end 21.000 danske sygeplejersker i en periode på mere end 15 år.

Det skriver Jyllands-Posten søndag.

Forskerne konkluderer, at kvinder, der ryger, generelt har 27 procent øget risiko for at udvikle brystkræft sammenlignet med kvinder, der aldrig har røget.

Og jo mere og jo længere kvinderne ryger, jo større er deres risiko.

Men rygning er især farlig for de kvinder, som er startet med at ryge meget tidligt, og som har røget meget i de unge år.

Deres risiko for at blive ramt af brystkræft er øget med hele 58 procent, lyder konklusionen.

- Vi har fundet en overraskende stærk sammenhæng mellem rygning og brystkræft, og den mest udsatte gruppe er de kvinder, som har røget meget, før de føder deres første barn, siger Zorana Jovanovic Andersen, som er lektor og forsker på Institut for Folkesundhedsvidenskab på KU.

Mens det er velkendt, at risikoen for eksempelvis at få lungekræft falder, hvis man som ryger kvitter tobakken, må forskerne konstatere, at rygestop ikke nedbringer risikoen for at få brystkræft for kvinderne, hvis de, før de fik deres første barn, har røget 15-20 cigaretter om dagen i ti år.

- Derfor handler det altså om, at de unge slet ikke skal begynde at ryge, siger Zorana Jovanovic Andersen.

Hos Kræftens Bekæmpelse fastslår overlæge Hans Storm, at undersøgelsen har meget høj kvalitet, og at "konklusionerne står til troende".

- Vi forskere har jo ledt med lys og lygte efter noget, som kan forklare den høje brystkræftforekomst, vi har i Danmark. Rygning har været under mistanke, fordi vi også har en utrolig høj rygerate blandt kvinder i Danmark, siger han.

- Men indtil nu har vi ikke kunnet vise, at tobak spiller en væsentlig rolle for udviklingen af brystkræft. Det kan vi så nu, tilføjer Hans Storm.

/ritzau/