Unge skal lære at starte virksomhed

Der unges lyst til at starte egen virksomhed skal vækkes. Det er målet for en ny fond, som Selvstyret skyder 1,3 millioner kroner årligt ind i.

Og det kan der være hårdt brug for. En undersøgelse fra Fonden for Entreprenørskab fra februar viste, at iværksætterånden stadig er meget svag i landet.

- Det er tydeligt, at der er et stort potentiale, og med relativt få midler kan man integrere entreprenørskab i undervisningen og støtte opstart af studerendes iværksættervirksomheder, lød konklusionen i rapporten.

Efteruddannelse af lærerne

Det er netop dette arbejde, der nu går i gang. Med bevillingen fra Selvstyret etablerer Fonden for Entreprenørskab nu en afdeling i Grønland. Formålet er, at få sat iværksætteri på skoleskemaet.

- En af de første ting, der sker er, at vi tilbyder en efteruddannelse til lærerne i entreprenørskab, siger Christian Vintergaard, direktør for Fonden for Entreprenørskab til Sermitsiaq.AG.

Den første del af kurset skal finde sted i maj, hvorefter lærerne kan arbejde med stoffet. Herefter følges der op med en ny kursusgang i august. og mellem 30 og 50 lærer har allerede vist interesse for kurset.

På skemaet i efteråret

Planen er så, at lærerne allerede i det nye skoleår for alvor kan sætte iværksætteri på skemaet.

Naalakersuisoq for uddannelse, Doris Jakobsen (S) har stor forventninger til projektet.

- Det er vigtigt for mig som Naalakkersuisoq for Uddannelse, at vores uddannelser får øget fokus på entreprenørskab og innovation, siger hun.

- Jeg er overbevist om, at dette vil gøre undervisning mere spændende og tilgængelig for mange af vores unge.

- Vi kan dermed sikre, at flere lærer mere, samtidig med at vi udbygger iværksætterkulturen som en del af vores undervisningssystem.

Fonden for Entreprenørskab i Grønland vil i løbet af efteråret gennemføre de første konkurrencer i iværksætteri og innovation på landets skoler. Vinderne af konkurrencerne går videre til mesterskaberne i Danmark.

Håb om virksomheder i år

Derudover har fonden mulighed for at tildele mikrolegater, så unge kan udvikle deres iværksætterprojekt til en egentlig virksomhed. Også dette kommer til at ske allerede i efteråret i år.

- Vi håbet at se de første resultater i form af virksomheder allerede i løbet af 2017, siger Christian Vintergaard.

Han vurderer, at antallet af unge, der starter nye virksomheder kan øges enddog særdeles markant.

Erfaringerne fra Danmark viser nemlig, at det direkte kan aflæse på antallet af nye virksomheder, når iværksætteri bliver del af undervisningen.

Da Fonden startede i 2010 var andelen af unge iværksættere på 5 procent af deres årgang. Nu er tallet steget til 15 procent.

Undervisning virker

Hos Grønlands Erhverv (GE) tror man også på, at dette er den rigtige vej til at skabe nye virsomheder og dermed vækst og arbejdsplader i landet.

- Vi tror, at fondens initiativ kan stimulere ny erhvervsudvikling, siger direktør i GE, Brian Buus Pedersen.

Erfaringerne fra fonden viser, at der skal to ting til for at de unge med succes kaster sig over iværksætteriet. Det handler dels om lysten til at starte egen virksomhed og dels om troen på, at man rent faktisk kan gøre det.

- I starten af et undervisningsforløb er der mange af de unge, der tror, at de ikke har evnerne til at starte en virksomhed. Vi kan se, at det har ændret sig markant, når de har deltaget i undervisningen.

Breder sig som ringe i vandet

Når det gælder lysten til overhovedet at gå i gang, så har rollemodeller en stor betydning.

Således har børn af iværksættere en væsentlig større tilbøjelighed til at prøve selv ende andre. Men også her kan undervisningen og konkurrencerne gøre en forskel ved at de unge møder andre iværksættere.

- Især når de ser en på deres egen alder, der har startet en virksomhed, så øger det lysten til at prøve selv, fastslåer Christian Vintergaard.

Dermed er det hans vurdering, at indsatsen hen over årene vil have en virkning, der går langt ud over det, som fonden direkte har midler til at støtte.

- Når medierne fortæller om en ung iværksætter, så går andre igang, siger han.

Fonden for Entreprenørskab i Grønland er ved at etablere sig med en lokal bestyrelse ligesom det er meningen, der skal ansættes en regional leder.

Det er meningen, at der skal søges yderligere midler hos virksomheder og fonde til at supplere de 1,3 millioner kroner fra Selvstyret.