De unge kvinder tager en uddannelse mens de unge mænd arbejder.

Det er det generelle billede, der tegner sig ud fra de seneste tal fra Grønlands Statistik.

De viser, at 34 prcent af kvinderne mellem 16 og 25 år i 2015 var under en eller anden form for uddannelse. Hos mændene er det tilsvarende tal på 27 procent, men til gengæld arbejder 40 procent af dem.

Hos de unge kvinder er det 33 procent, der arbejder.

Især når det gælder de videregående uddannelser, er forskellen på mænd og kvinder iøjnefaldende.

Der er nemlig næsten præcis dobbelt så mange kvinder som mænd, der er i 2015 var i gang med en videregående uddannelse. Der var 178 mænd mod 354 kvinder.

Tallene tager ikke højde for de unge, der har bopæl i Danmark, fordi de tager en uddannelse der.