Unge kan lære om musik, dans og film

Walter Turnowsky Tirsdag, 03. juli 2018 - 08:33

Den populære musik- og dansecamp NIPITU & TAPA slår for fjerde år dørene op for børn og unge med interesse for musik og dans.

I år er campen udvidet med film, hvor den prisvindende filmmager Aka Hansen vil undervise et mindre hold i filmens verden. Workshoppen er tiltænkt unge mennesker fra 15-25 år, som har interesse i at lave film.

NIPITU & TAPA samler omkring 40 børn og unge i alderen 12-25 år til to uger med dygtiggørelse i både musik og dans. De unge deltagere spænder fra nybegyndere til meget øvede.

De unge musikere får undervisning i alt fra sammenspil til studieproduktion af 10 professionelle musikere som kommer fra Grønland, Danmark, Nunavut og USA.

- Vi er meget glade for at vi, udover de professionelle musikere fra Grønland og Danmark, i år har fået undervisere fra Nunavut, Færøerne og USA. Det er vigtigt at de unge får udvidet deres musikalske horisont og på den måde blive inspireret af musikere fra andre dele verdenen, siger projektleder, Jakob Søvndahl Skovaa

Sidste år blev der oprettet et dansehold, TAPA, som blev taget godt imod af de danselystne.

Alexander Montgomery-Andersen og Camilla Olsen vil i år stå for undervisning i dansecampen TAPA.

Begge dansere har flere års erfaring både i dans og undervisning. Det er andet år at TAPA bliver afholdt.

NIPITU & TAPA samt Filmworkshop begynder mandag d. 9. juli kl 10.00 i GUX Qaqortoq. Tilmelding kan ske på PIP’s hjemmeside www.pipkultur.gl.

Undervisere på NIPITU: Sylvia Cloutier, Nina Kreutzmann Jørgensen, Pilutannguaq Løvstrøm Hammeken (Small Time Giants), Fabrizio Barzanti, Laura Jensen (Atsinnermiut), Paaliit Mølgaard (Liima Inui), Andrew Collberg (Nive Nielsen and the Deer Children), Jensia Højgaard, Miccel Mohr, Troels Nordal Mørkenborg