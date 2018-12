Unge kæmper om at få den bedste idé

Asger Søndergaard Nielsen Mandag, 03. december 2018 - 14:39

Det handler ikke blot om at få en god idé. Den skal også formidles, så andre kan forstå, hvorfor ideen kan ende i et spændende forretnings-eventyr.

Det bliver opgaven for en masse unge, der brænder for iværksætteri.

Unge fra grundskolen, ungdomsskoler og videregående uddannelser får vurderes deres oplæg af et dommerpanel, og hovedpræmierne er tre biletter til Danmark, hvor man skal konkkurere mod andre unge fra Danmark og Færøerne i innovation og entreprenørskab.

På finansloven

Iværksætterkonkurrencen er en del af Fonden for Entreprenørskabs mål om at styrke Grønland som iværksætternation. Et mål som støttes via finansloven. I 2019 har Fonden for Entreprenørskab fået bevilget 1,3 millioner kroner.

Udover at holde iværksætterkonkurrencer skal nogle af pengene også bruges på at efteruddanne grønlandske lærere og undervisere i innovation og entreprenørskab. Derefter skal de undervise elever på alle trin helt fra de små klasser til Ph.d i, hvordan man laver en god forretning. Elverne skal lære om alt fra idéudvikling til forretningsplanlægning.

- Undersøgelser viser, at jo tidligere og oftere eleverne får entreprenørskabsundervisning – jo større effekt har det. Hvis vi ønsker Grønland skal være iværksætternation, så er dette vejen frem, siger Julie Rademacher, der er Regionsleder i Fonden for Entreprenørskab Kalaallit Nunaat.

I forbindelse med bevillingen har Fonden for Entreprenørskab også afsat 100.000 kroner til mikrolegater. Det er legater, der skal uddeles til unge iværksætterstuderende, som har brug for midler til at komme skridtet videre med deres forretningsidé. Legaterne er på mellem 25.000 og 50.000 kroner.

En snert af Obama

Mens dommerne på torsdag skal afgøre, hvem af deltagerne der har fået den bedste idé, er der underholdning til de fremmødte tilskuere. To musikere fra rockbandet Nanook kommer og spiller. Og så er det lykkedes at hyre Daniel Karpantschof, der skal holde et oplæg. Han har siddet i den tidligere amerikanske præsident Barack Obamas råd af eksperter for entreprenørskab.

Han skal fortælle om sine amerikanske erfaringer inden for innovation og entreprenørskab.

Konkurrencen starter kl. 10 og slutter kl. 15.