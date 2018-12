Unge idé-vindere: Vil sikre gående et lift

Asger Søndergaard Nielsen Fredag, 07. december 2018 - 10:51

”Ingerla App – bindeleddet mellem dig og din næste kørsel.”

Sådan lyder sloganet for den idé som Josefine Pedersen, Kenneth Cronberg og Nukaateq Mørch har fået til idékonkurrencen “Arsarnerit Inuusuttai Young Northern Lights 2018.”. De vandt torsdag eftermiddag hovedpræmien i kategorien af unge, der er på en videregående uddannelse.

- Det koster mange penge at tage en taxa, og busserne er tit overflydte. Vores idé er, at private kan tilbyde et lift til personer, der har brug for det. Man skriver inde på appen, at man mangler et lift, og så kan folk tage en med for eksempel fra Nuuk til Qinngorput for 30-50 kroner, fortæller Josefine Pedersen.

Udover æren vinder de tre studerende fra Niuernermik Ilinniarfik – Akademi Uddannelse, IT-ledelse og Teknologi, en tur til Danmark, hvor de skal konkurrere i entreprenørskab med mange andre idérige unge fra hele rigsfælleskabet.

- Vi glæder os helt vildt til konkurrencen i Danmark, siger Nukaateq Mørch.

- Ja, det bliver virkelig spændende at se, hvilke idéer de andre finalister har. Det kan være, at vi kan blive inspireret til at blive endnu bedre, siger Kenneth Cronberg.

Både og bøvl med lovgivningen

En del af idéen er, at leje af både og biler også skal være en del af ordningen, men det kræver en del mere arbejde forklarer Kenneth Cronberg.

- Vi skal have fundet ud af, hvordan forsikringer håndteres i forhold til bådene. Der er også et spørgsmål, hvorvidt det overhovedet er lovligt at tage penge for et lift.

Selvom der stadig er mange ting, der skal falde på plads, så er de tre vindere klar til at arbejde videre.

- Vi drømmer helt sikkert om at gå videre med vores idé. Lige nu er det bare på idébasis. Vi har rammerne omkring vores forretningsmodel, og vi har allerede lavet en plan for softwareudviklingen, men helt præcist hvordan det hele skal forløbe, har vi ikke helt styr på, siger Josefine Pedersen.

Flere vindere

I kategorien for ungdomsuddannelserne vandt Aviaja Paviasen og Sara Leander fra Niuernermik Ilinniarfik med en idé om et sansekulturcenter, der skal formidle grønlandsk kultur til blandt andet turister. De vandt også en billet til finalerunden.

I kategorien for grundskolernes 8. klasser blev det til en delt førsteplads til mellem elever fra Qinngiata Atuarfia i Kangerlussuaq. Deres idéer var en app, der skal bekæmpe madspild og en mobiltelefon af genanvendelige materialer. Til dem var der også billetter til Danmark.

I den yngste kategori for 4-5 klasser vandt eleverne fra Kangillinguit atuarfiat for en idé om et initiativ til at hjælpe hjemløse. Deres præmie var en tur i biografen for hele klassen.

Det er Fonden for Entreprenørskab – Kalaallit Nunaat, der arrangerede idékonkurrencen torsdag i Nuuk Center.