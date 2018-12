Unge havner i kokain-fælden i København

Walter Turnowsky Tirsdag, 11. december 2018 - 07:12

En gruppe på omkring 50 unge grønlændere i København lever i helt på kanten af samfundet. For omkring to år siden begyndte socialarbejdere i byen at registrerer, at der dukkede stadig flere unge op i misbrugsmiljøerne.

- 70 procent svarer, at deres forbrug af rusmidler øges, når de kommer til Danmark. Dette skyldes mange faktorer, men er især en konsekvens af det netværk de opholder sig i, siger Mille Schiermacher fra det Grønlandske Hus i København.

Hun har været tovholder på en undersøgelse blandt knap 50 af de unge udsatte.

Stjerneskibet på Christiania var et af de steder, hvor de unge begyndte at dukke op.

- De unge drikker ikke måske så meget. De ryger i højere grad og hash, og som vi også hører andre steder fra, så tager de også hårdere stoffer, siger Jannie Getreuer Michaelsen fra København Kommunes hjemløseenhed på Christiania.

Bliver tilbudt stoffet på Sundholm

På selve Christiania er kokain ilde set, så her skilter man ikke med det, hvis man tager stoffet.

Miljøet omkring herberget Sundholm er hårdere, og her er kokain åbenlyst i omløb.

Undersøgelse af unge udsatte i København Det Grønlandske Hus har gennemført en undersøgelse af unge udsatte i Købehavn. - Undersøgelsen er gennemført ved hjælp af et spørgeskema, som de medarbejdere og NGOer, der møder udsatte har haft med ud. - 43 unge mellem 18 og 30 år har svaret på spørgsmålene. Da undersøgelsen har måttet gennemføres på dansk, har en del af de grønlandsk talende ikke kunnet svare. - Undersøgelsen viser blandt at en stor del af disse unge er havnet direkte i et misbrugsmiljø ved deres ankomst i Danmark. - Halvdelen fortæller, at de ikke er opvokset hos deres forældre. De er opvokset hos andet familie eller har været anbragt. - 67 procent af de 20-23-årige i undersøgelsen har været i Danmark i tre år eller mere og har således allerede i en ung alder har befundet sig længe i misbrugsmiljøet. - Deres brug af rusmidler er markant øget efter ankomsten til Danmark. - Ønsket om en uddannelse går igen hos mange, som grunden til at rejse. Derudover nævnes håb om en ny start, familieforhold, brud med partner, manglende bolig, behov for at komme væk på grund af for eksempel seksuelle overgreb. - Mere end en tredjedel har ikke nogen indtægt og dermed ikke noget forsørgelsesgrundlag. Af disse personer uden indtægt har halvdelen været i Danmark længere end et år. - En tredjedel af de unge har overnattet den første nat i Danmark på Christiania eller Sundholm. Halvdelen af dem har sovet hos bekendte den første nat.

- I modsætning til de lidt ældre, som holder sig til alkohol og hash, så begynder de unge også at bruge kokain, heroin og andre stoffer når de kommer hertil, siger Jeanette Madsen, der er socialfaglig medarbejder på Natcaféen på Sundholm.

- De bliver mere direkte præsenteret for disse stoffer i miljøet her på Sundholm end ude i byen.

Lederen af Natcaféen, Henrik Bolling har endda oplevet, hvordan unge grønlændere er blevet præsenteret for kokain, da de blot kom på Sundholm for at møde bekendte.

- Vi har set unge, der kom herude på besøg fra Grønland i Tivoli og straks fik tilbudt kokain. Det førte til konflikt med nogle af de ældre grønlændere, der vil beskytte de unge. Det endte i voldeligt opgør mellem kokain-dealerne og de ældre grønlændere, fortæller han.

Vold

Og netop volden er en tro følgesvend af kokainen.

- Det er en gradvis udvikling hen mod det meget voldelige, og det hænger i mine øjne tæt sammen med stofferne. Førhen var det ikke ok at tage andet end hash og alkohol, og nu er det blevet ok også at tage kokain. Og det er der faktisk en meget stor del af de unge grønlændere vi ser herude, der gør, siger Patrick Mølholm, der er kontaktperson på Herbergscentret på Sundholm. På Herbergscentret kan hjemløse bo i en længere periode. Og her har Patrick Mølholm oplevet, hvordan volden i perioder eskalerede og først aftog, da flere blev dømt.

- Det at de ikke kender kokain på forhånd betyder nok, at de meget hurtigere bliver udadreagerende og voldsomme, vurderer han.

Manglende kendskab til kokain

Hans kollega Jeanette Madsen er enig.

- De er nok ikke så bekendt med, hvad kokainen gør ved dem. Stoffer er meget mere voldsomt og meget mere afhængighedsskabende end hash.

Undersøgelsen fra det Grønlandske Hus når ligeledes frem til, at kokain er blevet almindeligt blandt de udsatte unge.

- Det er meget bekymrende, da der ikke er den slags stofscene i Grønland, så de ved ikke helt, hvad stoffet har af konsekvenser for dem. Det gælder både den smitterisiko der er, hvis man ikke sørger for at have rene redskaber. Men det gælder også deres adfærd, da kokain kan udløse mere aggressiv og voldelig adfærd, siger Mille Schiermacher.

Hun mener, at man i det mindste bør fortælle de unge, hvordan forhindrer de værste konsekvenser af det nye stof.

- Hvis den ændrede stofkultur blandt de unge er en tendens, der er blivende, ville det være en god idé med en grønlandsk-sproget oplysningskampagne om, hvad man skal tænke over i forhold til at mindske skaderne.