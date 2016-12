Unge Demokrater: Det er for dårligt Doris

Det er Demokraternes Nivi Olsens hårde og målrettede arbejde for kollegiebyggerier og efterskoleophold, der får Doris Jakobsen, Siumut, til at fremstå som en succes på de sociale medier.

Det mener Demokraterne Ungdom, der derfor opfordrer Doris Jakobsen til at nævne sin forgænger i stedet for at fremhæve sig selv, når hun skriver på Facebook.

- Det er for dårligt, at den nuværende Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, Doris Jakobsen, tager æren for ting, som hun ikke har arbejdet med og prøver at få det til at lyde, som om det er hendes eget arbejde, skriver Demokraterne Ungdom i en pressemeddelelse.

Deres udfald mod Doris Jakobsen skyldes to opslag på Facebook. I det første skriver Doris Jakobsen på sin profil på Facebook, at hun er stolt over, at kollegiebyggeriet kan starte i Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Nuuk og Qaqortoq. Dermed tager hun, ifølge Demokraterne Ungdom, æren for byggeriet.

Image-pleje

Senere tager Doris Jakobsen også ifølge ungdomspolitikerne æren for, at det vil være muligt at gå gratis på efterskole for børn af forældre med en årlig indtægt på under 340.000 kroner.

- Hvor desperat er man lige i forhold til sit image, hvis man prøver at tage æren for andres arbejde? spørger Demokraterne Ungdom.