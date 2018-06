Unge dansere fra Grønland og Danmark på fælles turné

Walter Turnowsky Onsdag, 06. juni 2018 - 11:34

Dansestudiet Qiajuk i Nuuk har slået pjalterne sammen med Det Kongelige Teaters Balletskole, og sammen har de skabt projektet ”Exploring National Traditions for the Future”.

Turnéplan Torsdag d. 07.06.2018 10:00-11:00 – Taseralik Sisimiut – kids2kids workshop for inviterede skoler

12:00-13:00 – Taseralik Sisimiut – kids2kids workshop for inviterede skoler

16:00-17:00 – Qupanuk Alderdomshjem Sisimiut – Uddrag fra forestillingen Fredag d. 08.06.2018 10:00-11:00 – Taseralik Sisimiut – Kids2kids workshop for inviterede skoler

12:00-13:00 – Taseralik Sisimiut – Kids2kids workshop for inviterede skoler

15:00-16:00 – Regionssygehus i Sisimiut – Uddrag fra forestillingen Lørdag d. 09.06.2018 15:00-16:00 – Taseralik Sisimiut – Forestilling (åbent arrangement) Søndag d. 10.06.2018 11:00-12:00 – Sarfannquaq – Uddrag fra forestillingen (åbent arrangement) Tirsdag d. 12.06.2018 10:00-11:00 – Ukaliusaq Skole Nuuk – Forestilling for inviterede skoler

11:30-12:30 – Ukaliusaq Skole Nuuk – Forestilling for inviterede skoler

15:00-16:15 – Dance Studio Qiajuk – Bournonvilleskole for inviterede danseskoler Onsdag d. 13.06.2018 10:00-11:00 – Ukaliusaq Skole Nuuk – Forestilling for inviterede skoler

11:30-12:30 – Ukaliusaq Skole Nuuk – Forestilling for inviterede skoler

15:00-16:15 – Dance Studio Qiajuk – Bournonvilleskole for inviterede danseskoler Torsdag d. 14.06.2018 12:30-13:30 – Katuaq Nuuk – Forestilling (åbent arrangement)

Det er første gang, der er blevet etableret et samarbejde for og med børn inden for dans mellem Danmark og Grønland. Resultatet af samarbejdet er en forestilling skabt i samarbejde mellem danserne fra 7.-9. klasse på Det Kongelige Teaters Balletskole og unge dansere fra Qiajuk Studios. Begge landes kultur og traditioner vil blive afspejlet i forestillingen, der inkorporerer elementer fra Bournonville traditioner, samtidsdans og streetdans.

Qiajuk Studios ejes af Ruth Montgomery-Andersen og hendes søn Alexander. Sidstnævnte er del af samarbejdet og ser frem til kulturudvekslingen mellem grønlandske og danske børn.

- Vi er stolte over at Grønland og grønlandske fonde har været med til at støtte denne kulturudveksling, skriver Alexander Montgomery-Andersen i en pressemeddelelse.

- Kunst og kreativitet skal være en central del af alle børn og unges liv. En simpel og effektiv måde at opnå dette på, er at lade dem mødes og sammen udforske de kunstneriske miljøer, skriver Ann Crosset, kunstnerisk leder for Kompagni B hos det Kongelige Teater.

Forestillingen vil første gang blive fremført i Taseralik i Sisimiut i morgen og siden følger flere forestillinger samme sted samt i Katuaq Nuuk. Forestillingerne bliver ledsaget af workshops, hvor danserne fra både Danmark og Grønland holder danseworkshops for skoleelever.

Uddrag af forestillingen vil også blive vist på blandt andet hospitaler og alderdomshjem i Nuuk og Sisimiut og bygden Sarfannguaq.