Ungdommen skal være med til at skrive forfatningen

Ungdommen skal være med til at formulere den kommende forfatning.

Det fremgår af en kronik, som forfatningskommissionens formand, Vivian Motzfeldt (S) har offentliggjort i AG.

- Fremtiden tilhører ungdommen, og da ungdommen skal videreføre vores gerning indgår tanken om at nedsætte en ungdomskomité blandt vores vigtigste målsætninger, for det er fra den kant nye ideer og tanker opstår, skriver Vivian Motzfeldt (S) i kronikken.

Og de unge skal have lov til at arbejde uden at de voksne blander sig.

- De unge, der sidder i komitéen, vil selv komme til at bestemme hvilke aktiviteter, de gerne vil igangsætte. Vi efterlyser en leder for ungdomskomitéen og interesse- rede kan rette henvendelse til sekretariatet.

Du kan læse hele Vivian Motzfeldts kronik i det seneste nummer af AG. Her redegøre hun for de kommende initiativer i forfatningskommissionen: