Ungdommen får sit eget kulturhus i Tasiilaq

Unge i Tasiilaq kan se frem til et spændende ungdomskulturhus, som arkitekt Sophus Søbye har sat streger til.

Konceptet

Konceptet for det spændende byggeri er udviklet af Lokale og Anlægsfonden sammen med børn og unge fra byen, Kommuneqarfik Sermersooq og arktitekten.

- Ungdomskulturhuset giver Tasiilaqs børn og unge et sted, hvor de trygt kan involvere sig i et aktivt fritidsliv og sociale fællesskaber. Det kan være med til at styrke deres drømme og ambitioner for livet, men også bare være sjovt og afslappende. Ungdomskulturhuset vil dog også være et sted, som hele lokalbefolkningen kan få glæde af som en ramme om aktiviteter på tværs af generationer, fremgår det af en pressemeddelelse, som Lokale og Anlægsfonden har udsendt.

Blandt de mange aktivitetsmuligheder kan nævnes musik, dans, arctic games, teater, sang og historiefortælling, skriveworkshop, fotoværksted, maleri, udstillinger, brætspil, tupilakarbejde, syning af klædedragter og konstruktion af hundeslæder og kajakker. Der vil også blive afviklet workshops med besøgende undervisere med street art, film og drama.

Værksted, øvelokale og lounge

Huset bliver bygget på fundamentet af et nedrivningsmodet kontorbyggeri med udsigt over havnen, fjorden og den nærliggende Blomsterdalen. Den nye bygning får hævet fundamentet, så der kan skabes en underetage med et delvist opvarmet værksted med direkte udgang til en gårdsplads. I underetagen kommer der også et musikøvelokale og redigeringslokale til musikoptagelser.

Stueetagen får store vinduer mod den omgivende natur. Der kommer en stor lounge og caféområde, danse- og aktivitetsrum og kontor og toiletter. På første sal kommer der et mindre loungeområde. I alt bliver projektet på 181 m² plus 100 m² terrasse mod syd.

Grønlandske rådgivere

Projektet er tegnet af Sophus Søbye Arkitekter, i samarbejde med et lokalt grønlandsk rådgiverteam med den grønlandske tegnestue Titarneq og ingeniørfirmaet Rambøll Greenland. I alt vil projektet koste 6 mio. kr. at etablere. Lokale og Anlægsfonden støtter med 3 mio. kr.

- Det har været meget vigtigt for mig, at støtte op omkring de unges ønske om et mødested, som giver dem nye muligheder for at udleve deres kreative talenter. Et mødested hvor man forbinder både fortid og nutid i en ny identitet som de unge med stolthed selv kan definere og videreformidle. Derudover giver ungdomskulturhuset også muligheden for at de unge kan styrke fællesskab for alle byens borgere – det er kun de unges egen fantasi der sætter grænserne, udtaler borgmester Asii Chemnitz Narup.

Brobygning

Anette Molbech, projektleder i Siunissaq uagut pigaarput (The Future Belongs to Us), siger om projektet:

- Med Lokale og Anlægsfondens bevilling får vi understreget overfor Grønlands ungdom, at selv den vildeste idé kan blive til realitet, hvis man arbejder målrettet og sammen for det. Projekt Siunissaqs brobygning mellem de unge i Tasiilaq, kommunen og danske fonde betyder, at de unge føler sig hørt, set og anerkendt. Det er afgørende, fordi det kan medvirke til at styrke fællesskab og gode relationer, som kan støtte den generelle trivsel blandt børn og unge i Tasiilaq. De unge er dem, der skal bære Tasiilaq videre – derfor betyder det alt, at de oplever og medvirker til at gøre drømme til virkelighed