Ung Siumutter: Afskaf stemmeret for kriminelle

- Vi har været alt for venlige for dem, der har begået forbrydelse. Derfor vil jeg gå til valg på, at afskaffe stemmeret for kriminelle.

Det skriver Kaaleeraq Møller Andersen (S) i en pressemeddelelse. Han vil stille op til den næste Inatsisartut-valg.

- Hvorfor skal de personer, der har begået forbrydelse, kunne stemme, når de ikke kan følge loven? Dem der skal have stemmeret bør have ren straffeattest, for det kan ikke være rigtigt, at dem der har begået forbrydelse, skal være med til at vælge dem, der skal lave love, siger han.

Men Kaaleeraq Møller Andersen siger dog, at dem, der har mindre forseelser skal kunne stemme.

- Men man bør afskaffe stemmeretten til dem, der har begået alvorlige forbrydelser. Vi bør nu diskutere, om hvor grænsen skal ligge. Skal man afskaffe stemmeret til dem, der har været i fængsel, eller skal en plettet straffeattest betyde, at man ikke længere har en berettiget stemmeret?, spørger Kaaleeraq Møller Andersen.