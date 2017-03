Ung mand sporløst forsvundet

En ung polak, Artur Jarmoszko, har været forsvundet i mere end en uge. Hans pårørende er bange for, at der er sket noget alvorligt med ham. Politiet har søgt efter den unge mand siden torsdag.

Tanten til Arthur Jarmoszko siger til det islandske medie mbl.is, at familien er bekymret, men at man forsøger at holde modet oppe på hinanden. Hans brødre er overbevist om, at han ikke har skadet sig selv.

Sidst set 1. marts

Artur Jarmoszko har boet i Island et stykke tid. Han er 186 cm høj, har kort mørkt hår og grønne øjne. Han var iført en sort parka eller jakke, blå jeans og hvide sneakers. Han blev sidst set i Austurstræti i byens centrum den 1. marts.