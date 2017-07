Ung kvinde snuppet med 1,7 kilo hash

En kvinde i slutningen af 20erne blev i juni stoppet i Narsarsuaq Lufthavn med 1,7 kilo hash, som hun havde gemt i sin bagage.

Hun blev anholdt på stedet og har siden været tilbageholdt.

I går faldt dommen ved Qaqortoq kredsret, og forsøget på smugling kommer til at koste hende seks måneder i anstalten.

- Kvinden kan nu se frem til at tilbringe resten af sin sommerferie i anstalten, ligesom hun nu i øvrigt har en plettet straffeattest for narkotikaindsmugling. Det er en høj pris at betale, når man tænker på ens fremtidige arbejdsmuligheder, og det kan ikke betale sige, siger politikommissær Laila Thomassen Fleischer.

Politiet har i forbindelse med sagen anholdt en mand i slutningen af 30erne. Politiet mistænker ha for, at han dels skulle have organiseret købet i Danmark dels skulle have modtaget hashen i Qaqortoq. Han er fortsat tilbageholdt.