Undgå fyrværkeri i aften

Det kan være alt for risikabelt at sætte ild til raketter, batterier og andet fyrværkeri, når det blæser så kraftigt, som det vil gøre flere steder i aften.

Derfor opfordrer politi og redningsberedskabet nu til, at man afholder sig fra affyring i områder, hvor vinden er kraftig.

- Redningsberedskabet i Grønland samt Politiet i Grønland er opmærksomme på, at der ved nytårsaften og nat vil være blæsevejr i orkanstyrke langs vestkysten. I den forbindelse opfordrer begge instanser til, at befolkningen tænker sig om, før der affyres fyrværkeri. Begge instanser fraråder stærkt, at der affyres fyrværkeri, da affyring af fyrværkeri i sådanne vejrforhold kan medføre, at raketter eller lignende kommer på afveje og medfører alvorlig brand, skader eller lignende, fremgør det af en orientering fra politiet.

På nuværende tidspunkt kan der måles vindstød på 27 m/s i Nuuk, mens der i Aasiaat er vindstød på 18,5 m/s og i Paamiut registreres vindstød på 20,7 m/s. Det fremgår af asiaq.gl.