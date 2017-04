Undersøgelse: Sprogdebat får unge til at blive i Danmark

En undersøgelse fra Selvstyret har forsøgt at kortlægge, hvorfor kun seks ud af ti unge, der tager til Danmark for at få en uddannelse, vender hjem til Grønland.

På grund af konflikten om hvad en rigtig grønlænder er, føler folk sig ikke velkomne i landet, konkluderer rapporten, der er bestilt af Naalakkersuisut og Inatsisartut tilbage i 2015. Den er ikke blevet omdelt til medlemmerne af Inatsisartut endnu, men KNR er i besiddelse af et udkast til den endelige rapport.

På baggrund af interviews konkluderer rapporten, at det er en kombination af hudfarve og evne til at tale det grønlandske sprog, der er afgørende for, om man bliver betragtet som en rigtig grønlænder, skriver KNR.