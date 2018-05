Underskud: RAL på knæ for tysk bank

Redaktionen Onsdag, 16. maj 2018 - 10:18

2017 var et rædselsfuldt år for Royal Arctic Line. Et skib kolliderede med et isfjeld. Et andet stødte på grund. Varer gik til forkerte destinationer. Et nyt it-system gik i fisk. Containere nåede ikke frem. Eller med administrerende direktør Verner Hammekens ord på RAL’s generalforsamling: ”2017 var et barsk år. Et år i modvind”.

Galopperende omkostninger

Omkostningerne galopperede så meget, at RAL’s ledelse måtte gå tiggergang til den tyske bank, hvor selskabet har lånt penge til køb af nye skibe.

Royal Arctic Lines direktører var til møde med det tyske kreditinstitut KfW i februar i år for at få henstand med sine lån.

Med et underskud på 7,5 millioner kr. i 2017 var RAL’s resultat nemlig blevet for dårligt. Selskabet kunne ikke leve op til de betingelser, som den tyske bank har stillet.

Ellers vil den tyske bank ikke yde billige, langfristede lån.

På grund af det elendige resultat i 2017 lå der en trussel om, at lånet til de nye skibe ville blive kortfristet. Og dermed meget dyrere.

Fik overtalt banken

Trods et elendigt 2017 lykkedes det dog RAL at overbevise KfW om, at Royal Arctic Line er kreditværdig. RAL fik afværget katastrofen, således at lånet stadig er langfristet.

