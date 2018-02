Underskud på 12 millioner i Kommune Kujalleq

Kommune Kujalleq kommer ud af 2017 med et underskud på 12,2 millioner kroner. Det fremgår af årsregnskabet som bliver fremlagt for kommunalbestyrelsen på dens møde i morgen.

Regnskabet blev lukket i starten af februar og her kunne økonomiske forvaltning konstatere, at dette bliver resultatet.

Anbragte børn

Det var allerede i løbet af sommeren, at det stod klart, at udgifterne til anbringelsen af børn var eksploderet. Det tvang kommunalbestyrelsen til at gå ud med en ekstrabevilling på 13 millioner og oveni kom 5 millioner til ansættelse af ekstra sagsbehandlere. Det betød, at kommunen nu stod med et budget, der viste et underskud på 13,5 millioner.

Derfor trak kommunalbestyrelsen i august i nødbremsen og vedtog et omfattende sparekatalog. Der blev gennemført et ansættelsesstop, indkøb blev udskudt til i år og samtlige tjenesterejser blev sløjfet.

Og det tegnede til, at den skrappe medicin virkede. I starten af november var det forventede underskud nedbragt til tre millioner. I indstillingen til mødet i morgen konstaterer forvaltningen da også med henvisning til besparelserne.

Denne mission lykkedes. Vi fik sparet de penge, som vi skulle, siger vicekommunaldirektør Carsten Frank Hansen til Sermitsiaq.AG.

I november var borgmester Kiista P. Isaksen (S) da også stadig optimistisk med hensyn til at få underskuddet ned under de 3 millioner.

Gravede ikke dybt nok

Men selvom spareøvelsen lykkedes, så viste det sig at udgifterne på socialområdet steg endnu kraftigere end man havde regnet med. En væsentlig del af forklaringen er, at omkostningerne til anbragte børn er steget med yderligere 10 millioner kroner sammenlignet med det, som man regnede med i august. Det giver en samlet merudgift på hele 23 millioner kroner for dette område.

- Man kunne godt have gravet dybere på det tidspunkt, siger Carsten Frank Hansen.

Det store fokus på området, har betydet, at man har fundet flere børn, der måtte anbringes, forklarer Carsten Frank Hansen. Derudover har det vist sig, at en del af anbringelserne er blevet dyrere end man havde regnet.

Ældre plejes derhjemme

Også på ældreområdet er udgifterne blevet højere, her er der brugt 3 millioner ekstra. Årsagen til det er, dels at renoveringen af plejehjemmet i Nanortalik har trukket ud. Det har betydet, at de ælder i længere tid måtte plejes i deres eget hjem, og det har kostet ekstra lønninger. På samme måde er der i Narsaq ventetid til plejehjemmet, hvilken igen betyder, at ældre må plejes hjemme hos dem selv.

Samlet betyder det, at udgifterne er blevet 13 millioner kroner højere end man regnede med i august. Spareplanen har betydet, at underskuddet trods alt er blevet 1,3 millioner kroner mindre end man på det tidspunkt havde regnet med.