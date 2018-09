Ulykkesramt helikopter kan blive Grønlands nye redningshelikopter

Redaktionen Søndag, 23. september 2018 - 08:58

Skal grønlandske fiskere i havsnød i fremtiden også frygte for livet, når redningshelikopteren undsætter dem? Det spørgsmål kan blive aktuelt i løbet af kort tid, når Forsvaret udpeger det selskab, der fra nytår får ansvaret for at levere helikoptere til eftersøgnings- og redningsaktioner.

Hidtil har Air Greenland haft den såkaldte SAR-kontrakt (Search and Rescue), men Forsvaret er efter en udbudsrunde nu nær en afgørelse om, hvem der fremover skal have opgaven. En række udenlandske selskaber har budt ind, og udbudsmaterialet udelukker ikke, at de kan løse opgaven med Super Puma’en.

Afviser ikke Super Puma

Det danske netmedie Altinget skrev forleden, at Air Greenland planlægger at anvende Super Puma, såfremt selskabet atter får SAR-kontrakten. Og i Air Greenland kan kommerciel direktør Maliina Abelsen ikke afvise oplysningen:

- Vi udtaler os ikke om indholdet af vores tilbud, men det tager naturligvis afsæt i vores mangeårige erfaring med SAR-operationer i Grønland sammenholdt med krav og ønsker i udbudsmaterialet. På den baggrund afspejler vores tilbud, hvordan vi mener SAR-operationen løses optimalt i Grønland.

