Ultra præcis vejrudsigt for Tasiilaq

Torsdag, 15. november 2018 - 06:37

Nu kan DMI med særdeles stor nøjagtighed forudsige, hvor og hvordan en piteraq vil ramme Tasiilaq. DMI har nemlig udarbejdet en vejrmodel for området, der har verdensrekord i nøjagtighed.

Piteraqen er som bekendt en storm, der kan nå op på særdeles kraftige vindstyrker og kan forårsage store ødelæggelser.

Det er en kold og meget kraftig faldvind, som blæser ind fra indlandsisen, og skyldes et højtryk over isen og et kraftigt lavtryk ud over havet.

For at blive bedre til at forudsige Piteraq’en og de variationer, der kan være i et område, har DMI, Dansk Meteorologisk Institut, lavet en ny og meget detaljeret vejrmodel specifikt for Tasiilaq.

Vejrmodellen hedder Harmonie-TAS og har en opløsning helt ned til 750 m, hvilket er den korteste skala på verdensplan indenfor vejrmodeller. Til sammenligning er DMI’s daglige højtopløselige modeller for Danmark og Grønland på 2,5 km.

- En vejrmodel med så kort afstand mellem beregningspunkterne er helt usædvanligt og helt afgørende for områder med store variationer i terrænet. Resultaterne har tilmed været helt unikke, og det er helt sikkert, at vi arbejder videre med lignende højtopløselige modeller for flere grønlandske kystbyer for at forbedre varslerne for særligt udsatte områder, siger Xiaohua Yang, ledende forsker inden for vejrmodeller ved DMI.

Med den kortere afstand mellem beregningspunkterne i modellen er det nemmere at efterligne bjerge og dale i og omkring Tasiilaq, og derved bliver vejrprognosen også markant bedre.