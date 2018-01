Ulrik Lyberth drejer nøglen om

Tang-iværksætteren fra Sisimiut, Ulrik Lyberth, har i dag mandag morgen afleveret sine nøgler til tang-fabrikken som han lejer fra Royal Greenland.

- Jeg går igennem mange følelser, frustration, ærgrelse og taknemmelighed, fortæller manden bag Maki Seaweed, Ulrik Lyberth, til Sermitsiaq.AG.

Han har siden 2012 produceret og solgt tang til hjemmemarkedet her i landet, hvor han blandt andet har solgt til både Brugseni og Pisiffik.

For lidt støtte og hjælp

Efter flere år med drøm om at udvide virksomheden og eksport-eventyr til udlandet lukker han Maki Seaweed, da han føler at der er for lidt støtte og hjælp fra myndighederne eller de offentlige.

- Jeg har med mine oplæg og fremlæggelser til kommuner, Selvstyret, bygdebestyrelser og mange andre lavet informationskampagner om tangproduktion. Og henvendelser til de offentlige om at udvikle produktionen i flere steder bliver ikke hørt eller besvaret, siger Ulrik Lyberth.

Hans fornemmelse er, at de offentlige og myndigheder ikke ved hvad de skal stille op med, for at hjælpe ham med udviklingen og opnår eksport til udlandet.

Ellers meget gode muligheder

- Der er ellers meget gode muligheder for tangproduktion her i landet, men jeg er træt af at søge opbakning, når der ikke sker noget efter mange henvendelser, siger han.

Senest har Ulrik Lyberth søgt om støtte til en ny båd, da den båd han bruger til at samle tang med skal udskiftes. Men han kunne ikke få støtte, da ifølge ham selv, støtten gives til fiskere eller turismeoperatører.

- Jeg spurgte ellers om der er andre muligheder eller forslag til mig. Men jeg kunne ikke få svar, siger tang-iværksætteren.

Hvad skal der til?

- Hvad skal der til fra de offentlige og myndigheder, for at du kan fortsætte tangproduktionen og dermed holde liv i din virksomhed?

- De er nødt til at anerkende tangproduktionen som alle andre erhverv, og lave oplysningskampagner i bygder og mindre byer hvordan man kan producere tang og støtte udviklingen, siger Ulrik Lyberth.

Han understreger, at der ikke er meget behov for tekniske udstyr for at kunne producere tang og passer meget godt til udvikling af bygderne. Men Ulrik Lyberth nævner en forhindring fra Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland.

- Man kunne lempe kravet om at tangproduktionen skal ske indendørs, og åbne muligheden for at kunne tørre tang ud i det fri om sommeren, selvfølgelig under opsyn, siger Ulrik Lyberth, og han fremhæver at produktionen i Kina foregår udenfor, selvom luften er mere forurenet end i Grønland.

Sælger de sidste tang

Han oplyser, at han nu skal sælge de sidste tang fra lageret og finde ud af hvad han skal i den nærmeste fremtid.

Men han gør det klart, at han ikke helt bare opgiver drømmen om tangproduktion, og vil gerne viderebringe sin store viden om tang som konsulent, hvis der er brug for ham fra virksomheder og de offentlige.

Ulrik Lyberth er uddannet lærer, han droppede arbejdet, da han startede enkelmandsvirksomheden Maki Seaweed.