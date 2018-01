Ulovligt fravær i stor stil

Mange ældre elever i skolerne i Sisimiut og Maniitsoq vælger med jævnlig frekvens at blive hjemme i stedet for at deltage i undervisningen.

Det afslører en fælles kvalitetsrapport for folkeskolerne i Qeqqata Kommunia, skriver avisen AG, der udkommer onsdag.

- I forhold til elevfravær kan man se, at der på de tre by-skoler er et markant højt, ulovligt fravær for eleverne i 9 og 10 klasse, hvilket der bør sættes ind over for, da det kan have indflydelse på resultaterne af afgangsprøverne, konkluderes det i den 14 sider lange rapport.

Over 40 procent i fravær

Dykker man ned i resultaterne viser det sig blandt andet, at der i ældste-trinene på Atuarfik Kilaaseeraq i Maniitsoq og Nalunnguarfiup Atuarfia i Sisimiut er registreret over 20 procent ulovligt fravær i løbet af skoleåret.

På én skole er der registreret over 40 procent fravær i specialklassen. Det er dog ikke kun sort i sort. På eksempelvis skolen i Kangerlussuaq er der i 8-9. klasse kun 0,8 procent ulovligt fravær.

For nogle lærere kniber det hen over året også med at passe arbejdet. Hvis 'barns-første-sygedag' iberegnes er der på de fleste skoler over 10 procent lærerfravær.

