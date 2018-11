Ulmende oprør over overenskomst

redaktionen Torsdag, 29. november 2018 - 18:02

Det har taget over to år at få den nye overenskomst på plads for PK’s medlemmer. Men det, der skulle have været en lettelse for alle medlemmer, er blevet til en masse frustrationer for sygeplejerskerne, skriver Sermitsiaq.

De er meget utilfredse med overenskomstaftalens indhold, og de er utrolig frustreret over deres fagforening, Peqqissaasut Kattuffiats, måde at håndtere forhandlingerne og de efterfølgende spørgsmål fra medlemmerne.

Frygt for at miste arbejde

Ifølge Anna Wangenheim, der er afdelingssygeplejerske på Dronning Ingrids Hospital, har mange af hendes kollegaer ikke lyst til at udtale kritik af aftalen, fordi de frygter for deres stillinger. Derfor har hun taget rollen som talskvinde for de mange utilfredse sygeplejersker.

- Vi fik ikke indblik i, hvad vi stemte ja til. Der var tre meget korte punkter. Det var det. Men vi blev meget kraftigt anbefalet til at stemme ja. Retorikken var take it or leave it, siger Anna Wangenheim til Sermitsiaq, der af principielle årsager stemte nej til aftalen.

Aftalen blev vedtaget, og da de 50 sider blev fuldt offentliggjort den 21. november var det første gang Anna Wangenheim og hendes kollegaer fik aftalen at se. Det har ført til en masse frustrationer i forbindelse med aftalens indhold.

