Ulf Abrahamsen: Forsvaret bliver nøglen til Pan Am

Nukappiaaluk Hansen Søndag, 27. maj 2018 - 08:30

- Hvis målvogter Frank Krone Mikkelsen havde været med, ville Grønland have omkring 60-70 procent chance for at få medalje ved De Pan Amerikanske Mesterskaber, der ville betyde, at de også ville være med til VM. Jeg ærger mig over, at han ikke skal med. Faktisk håber jeg lidt på at han ringer til landstræneren og melder sig klar. Så må andre rykke ud til fordel for ham.

Det siger den tidligere landsholdsspiller Ulf Abrahamsen til Sermitsiaq.AG, der mener, at forsvaret bliver nøglen til succes ved Pan Am.

- Firebackkæden med Minik Dahl Høegh, Akutaaneq og Angutimmarik Kreutzmann samt Andreas Lorentzen er holdets ryggrad. Det er dem, der skal løfte holdet. Jeg vurderer, at holdet har 30-40 procent chance for at klare skærene ved Pan Am, men her må målvogter Isak Olsen spille over evne ved mesterskaberne, siger han.

Han siger, at puljekampen mod Uruguay vil være nøglekampen for Grønland.

- Vi skal ikke forvente, at Grønland får point mod Brasilien i gruppespillet. Det er Uruguay der bliver skæbnekampen. Hvis Grønland formår at vinde kampen, vil holdet spille semifinale, fremhæver han.

Ulf Abrahamsen har stor fidus til Nordsjælland Håndbold-spilleren Akutaaneq Kreutzmann og hans storebror Angutimmarik Kreutzmann, der med stor succes har været med til at rykke Køge HK op til 1. division i Danmark.

- De har begge haft en fantastisk sæson for deres klubhold, og de kommer til Nuuk med selvtillid. Minik Dahl Høegh har desværre været skadet, men vi må håbe, at han vil spille sig op ved De Pan Amerikanske Mesterskaber. Jeg forventer, at han spiller sig i form og bliver en x-faktor ved de afgørende kampe, lyder det fra Ulf Abrahamsen.

