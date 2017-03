Ukrainsk fly lækker 6000 liter olie på Thule Air Base

Brændstofbeholderen var i flyet og cirka 6 kubikmeter, altså cirka 6000 liter olie løb ud af flyet. Det amerikanske miljøberedskab på Pittufik tog hurtigt affære, lækagen er under kontrol og det forventes ikke, at lækagen får miljømæssige konsekvenser, oplyser Værnsfælles Forsvarskommando.

Det skriver KNR torsdag.

Årsagen til lækagen er endnu ukendt, og derfor har Forsvaret valgt ikke at bruge tankene til at fragte olie til Station Nord, før man har fundet fejlen.

Omfanget af skaderne på flyet er også ukendt, og derfor bliver oliefragten til Station Nord forsinket. Forsvaret oplyser dog, at de ikke forventer, at det vil give problemer for medarbejderne på Station Nord.

Forsvarets Havarikommission skal nu undersøge sagen, oplyser KNR.