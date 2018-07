Uklart hvor mange der vil flyttes fra Herstedvester

Ritzau Torsdag, 05. juli 2018 - 08:22

(Kriminalforsorgen i Grønland fortæller, at det endnu er uklart, hvor mange der flytter til den nye anstalt. Dette er rettet. Se også opfølgende artikel. red.)

I et halvt århundrede er de mest forhærdede kriminelle i Grønland fløjet til Danmark for at afsone i Herstedvester Fængsel.

Og næsten lige så længe er ordningen blevet kritiseret for at påføre grønlænderne en dobbeltstraf. Ud over at være spærret inde - mange på ubestemt tid - tvinges de tusindvis af kilometer væk fra deres bosted, sprog og familier.

Det er det den nye anstalt i Nuuk skal rette op på. Når den indvies i Nuuk 1. maj 2019, så skulle det være slut med grønlandske indsatte i Danmark.

Men kun fem af de 27 grønlændere, som i øjeblikket afsoner, har allerede nu besluttet, at de vil overflyttes.

De øvrige foretrækker foreløbig at blive i Danmark, oplyser Thomas Fredhøj, chef for fuldbyrdelse og sikkerhed i kriminalforsorgen i Grønland. De afventer at loven om flytningen kommer på plads.

- Måske har der fra dansk side været en opfattelse af, at hvis man er grønlænder og sidder i Danmark, så vil man hjem til Grønland uanset betingelserne. Men sådan er det ikke, siger Thomas Fredhøj.

Frivilligt om indsatte vil overflyttes I øjeblikket afsoner 27 grønlændere i Herstedvester Fængsel. * I 1958 blev den første grønlænder sendt til Danmark for at afsone. I øjeblikket afsoner 27 grønlændere i Herstedvester Fængsel. De anses som for farlige til at sidde i de åbne anstalter i Grønland. * Eksperter i menneskerettigheder har kritiseret, at grønlændere afsoner i Danmark langt fra deres familie, sprog og kultur. * 1. maj 2019 indvies den første lukkede anstalt i Nuuk. Den bliver på 8500 kvadratmeter og får et åbent og lukket afsnit. I alt bliver der plads til 76 indsatte. * Retsvæsnet i Grønland hører under den danske stat, og det var Folketinget, der i 2009 besluttede, at anstalten skulle opføres. Den var planlagt til at stå færdig ved årsskiftet 2014/2015, men er af flere årsager blevet forsinket. * Til efteråret skal Folketinget behandle en lov, der skal danne grundlag for overførslerne til Grønland. Nogle af de indsatte i Herstedvester har eksempelvis efterlyst en fortrydelsesret, så de kan vende tilbage til Danmark. * Anstalten koster 400 millioner kroner at opføre. * De indsatte i Herstedvester kan selv bestemme, om de vil overflyttes. Hvis de bliver, fjernes muligheden, for at pårørende kan få betalt en årlig besøgsrejse til Danmark. Kilde: Sermitsiaq, videnskab.dk, Ritzau

Det var Den Grønlandske Retsvæsenskommission, der i 2003 konkluderede, at Grønland burde have sin egen lukkede anstalt.

Formand for kommissionen var tidligere højesteretsdommer Per Walsøe. Han forstår godt, at de indsatte tøver. Især de, der stammer fra byer og bygder langt fra Nuuk.

- Grønland er et stort land, og hvilken glæde har man af at sidde i Nuuk, hvis ens familie bor i Upernavik eller Taasiilaq, siger Per Walsøe.

De få bør dog ikke skygge for det glædelige i, at anstalten efter så mange år er en realitet.

- Det vigtigste er, at der formentlig ikke længere vil blive sendt nye dømte til Danmark, siger han.

Ifølge kriminalforsorgen i Grønland er der - ud over de store afstande - nogle, som tøver, fordi de har mistet kontakten med familien i Grønland.

Andre er usikre på, om de kan fortsætte i samme psykiatriske eller medicinske behandling. Det gælder blandt andet seksualforbrydere, som i dag får medicin, der dæmper kønsdriften.

Morten Bødskov (S) var justitsminister, da Folketinget i 2009 besluttede at opføre den nye anstalt. Han er ikke overrasket over, at så få har valgt at blive overflyttet.

- Jeg havde selvfølgelig håbet, at det ville være flere. Men de fleste kan jo forstå, at hvis man sidder 4000 kilometer væk, så opbygger man nye relationer og kommer helt væk fra sit lokalsamfund, siger Morten Bødskov.

Han håber, at flere med tiden vil benytte sig af muligheden. Måske fordi de hører, at dem, der er rejst tilbage, er tilfredse.

- Andre har måske nogle i deres netværk, som vil presse på for at få dem tættere på.