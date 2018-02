Uklar opgavefordeling kan koste kinesiske investeringer

Når Kina viser en stigende interesse for Arktis, så skaber det gode muligheder for økonomisk udvikling i Grønland. Det er de to folketingsmedlemmer Aleqa Hammond (UP) og Rasmus Jarlov (K) enige om, fremgik det af en debat i DR2 Dagen.

- Det er en god idé, hvis kinesiske virksomheder vil investere i Grønland, og hjælper landet med at få nogle indtægter. Det er meget positivt, siger den konservative grønlandsordfører Rasmus Jarlov.

LÆS OGSÅ: Grønland skal arbejde hårdt for at udnytte de kinesiske muligheder

Frustration i Kina

Men som vi har fortalt tidligere kan det manglende fodslag mellem København og Nuuk bremse den kinesiske interesse. Således har der fra Kinas side igennem flere år været en interesse i at etablere en forskningsstation i Grønland. Men først i efteråret blev det officielt præsenteret fra kinesisk side.

- Hos kinesiske diplomater og forskere har jeg mærket en frustration over, at man ikke har vidst, hvem man skal tale med for at få sådan en station op at stå, siger adjunkt Camilla T.N. Sørensen fra Forsvarsakademiet til Sermitsiaq.AG.

Hun mener, at den danske regering og Naalakkersuisut skal blive langt bedre til at tale samme om, hvordan den kinesiske interesse kan komme Grønland til gavn.

LÆS OGSÅ: Uundgåeligt at Kina udvikler sig til stormagt i Arktis

Skal med i den arktiske strategi

Aleqa Hammond (UP) er enig.

- Vores fremtidige relationer mellem Danmark og Grønland, skal blive klarlagt meget bedre end de er i dag, så blandt kineserne og andre ikke står i en situation, hvor de spørger, hvordan er det nu Rigsfællesskabet er indrettet, siger hun til DR2.

Rasmus Jarlov (K) er enig i, at arbejdsfordelingen ska beskrives langt bedre. Aleqa Hammond (UP) foreslår, at det passende kan ske, når Rigsfællesskabet skal opdatere sin arktiske strategi.

- Den næste Arktiske Strategi, som Kongeriget Danmark skal udarbejde, skal have et sikkerheds- udenrigspolitisk aspekt med, som der ikke var så meget af tidligere, siger hun under debatten.

Advarer mod 'bestemmende indflydelse'

At det ikke udelukkende handler om uklarhed, men også om en lidt forskellig bedømmelse af, hvordan man vægter muligheder og risici, kom dog også frem

- Kina skal ikke komme til at fylde så meget, at Grønland kommer under bestemmede indflydelse. Det har hverken Grønland eller Danmark en interesse i, fastslog Rasmus Jarlov (K).