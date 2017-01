Fra ukendt til TV-stjerne

Det var en spændt gymnasieelev fra Upernavik, der i aftes så sig selv optræde på DR sammen med en perlerække af kendte skuespillere i tredje sæson af familiedramaet Arvingerne.

- Det var meget spændende pludselig at se sig selv, siger 20-årige Steven Sørensen, der er fra Upernavik, men i øjeblikket går på gymnasiet i Rønde i Danmark.

Tilfældigt på facebook

Den eftertragtede rolle som Malik, der spiller kunstner og er kæreste med unge Hannah i TV-serien, fik Steven Sørensen ved en ren tilfældighed.

- Jeg sad og kikkede på facebook i en dansktime og så et opslag fra DR. Faktisk var det min ven, der blev meldt til castingen, men jeg tog med og blev opfordret til også at lade mig filme, fortæller Steven Sørensen til Sermitsiaq.AG.

Og Steven Sørensen gjorde det så godt foran kameraet, at han kom gennem nåleøjet og endte som skuespiller i den populære serie. Iøvrigt som en af de få i serien, der er uden erfaring.

- Det har ikke været et problem, for alle tager sig godt af hinanden og man gør ikke forskel, heller ikke selvom der er meget erfarne skuespillere med, fortæller Steven Sørensen.

Fordomme om grønlændere

I søndagens afsnit blev der sat fokus på fordomme og den fælles kolonitid. Noget, som Steven Sørensen kan nikke genkendende til.

- Jeg har ikke selv oplevet det, men jeg kender da godt den der med, at der er nogle fulde grønlændere, og så går det også ud over andre, som ikke har noget med det at gøre, siger han.

Også Vivi Sørensen fra Nuuk havde en rolle i søndagens drama som en af de unge aktivistiske, kunstnere. I modsætning til Steven Sørensen er hun snart uddannet skuespiller.

- Jeg er blevet ret grebet af at lave film, så det er godt at have en ven, der ved en masse om det. Vivi har fx givet mig nogle gode råd til, hvordan jeg kommer ind på skuespillerskolen, fortæller Steven Sørensen, der efter at have fået succes med sit spil i Arvingerne har besluttet at gå skuespillervejen.

Filmet i Nuuk

Næste søndag bliver der vist optagelser fra Nuuk, når seriens andet afsnit ruller over skærmen. Om der også kommer optagelser fra andre lokaltioner, kan Steven Sørensen dog ikke røbe på nuværende tidspunkt. Til gengæld kan man se frem til at opleve ham på skærmen en del søndage i den kommende tid.