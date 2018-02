Ukaleq Slettemark fører fortsat Norges Cup

Skiskyderen Ukaleq Slettemark deltog i weekenden ved de Norske Mesterskaber i Skiskydning. Efter en sejr og en anden plads ved Norges Cup i begyndelsen af januar var forhåbningerne om topplacering tilstede. Det gik ikke helt, men dog.

Det blev til en 5. plads og til en 8. plads.

På det første løb som var 7,5 km fællesstart med fire skydninger blev det til en 5. plads blant de 50 startende. Ukaleq skød 2-0-0-2, det vil sige fire forbiere af de 20 skud, medens vinderen skød samtlige 20 træffere.

Lørdag var det sprint løb over 6 km, med to indlagte skydninger. Igjen skød Ukaleq lidt for mange forbiere 2-2, det vil sige totalt fire forbiere af de 10 skud. Med god fart i sporet reddede hun alligevel en 8. plads.

Ukaleq Slettemark leder stadig Norges Cup efter fire løb med placeringene 1, 2, 5 og 8.

Næste store udfordring for Ukaleq er Junior VM i Estland 26. februar – 4. marts.